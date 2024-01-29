السعودية تحضّ الجهات المانحة على مواصلة دعم الأونروا

حضّت السعودية الاثنين، الجهات الدولية المانحة إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما اتهمت إسرائيل عدداً من موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر".



وأكدت الوزارة على "أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة".



وشدد البيان السعودية الإثنين على "أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل"، منوّهة إلى "ما يقدّمه العاملون في وكالة الأونروا من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها".

