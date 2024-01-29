نتنياهو: لقطر نفوذ هائل على حماس

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ لقطر نفوذ هائل على حركة "حماس".



وشدّد، في تلفزيون تووك تي.في البريطانيّ، على أنّ دور الدوحة في التوسط في محادثات غير مثمرة حتى الآن للإفراج عن الرهائن المتبقين، في غزة، يخضع لتدقيق العالم.



وأعرب عن اعتقاده أنّه يجب مطالبة قطر، التي تستضيف "حماس" بالإفراج عن بقية الرهائن.



وقال: "أعتقد أن العالم بأسره يتابع الدور القطريّ."



وردًا على سؤال عمّا قد تفعله الولايات المتحدة أو القوى العالمية الأخرى في شأن هذه القضية، قال نتنياهو: "هذا شيء سأتحدث معهم عنه مباشرة ولا أعتقد أنهم وسيط سلبيّ."