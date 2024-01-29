عقوبات بريطانية أميركية على ايرانيين

أضافت بريطانيا ثماني جهات لنظام العقوبات، التي تفرضها على إيران، وفق مذكرة للحكومة البريطانية.

وشدّدت الحكومة البريطانية على أنّ حزمة العقوبات الجديدة التي جرى التنسيق في شأنها مع أميركا، تستهدف إيرانيين مسؤولين عن تهديدات بالقتل على أرض بريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن أدرجت وزير الداخلية السودانيّ السابق أحمد محمد هارون في برنامجها لمكافآت الإرشاد عن

المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.



وقالت الوزارة إنّ هارون، الذي كان وزيرًا إبان حكم عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد

الإنسانية يُزعم أنّه ارتكبها، في دارفور بين 2003 و2004.