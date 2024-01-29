إسبانيا ستحافظ على علاقاتها مع الأونروا

أعلن وزير الخارجية الإسباني الاثنين أن مدريد ستحافظ على علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.



وقال الوزير خوسيه مانويل ألباريس أمام مجلس النواب "لن نغيّر علاقتنا مع الأونروا (...) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني". وأضاف أن إسبانيا "ستتابع" رغم ذلك "التحقيق الداخلي" الذي أعلنت الوكالة الأممية القيام به "والنتائج التي قد يؤدي إليها".