كيربي: المحادثات الرامية إلى الإفراج عن الأسرى بناءة وواعدة

شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي على أنّ المحادثات، التي جرت، في باريس والرامية إلى الإفراج عن الاسرى، بناءة وواعدة.

وقال، في مقابلة مع CNN: "لكن لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به."



أمّا بالنسبة إلى الهجوم على القاعدة الاميركية، في الاردن، فألمح كيربي إلى أنّ مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم الأردن.

وأكّد أنّ بلاده سترد، "لكنّها لا تسعى إلى حرب مع إيران ولا تريد توسيع نطاق الصراع، في الشرق الأوسط."