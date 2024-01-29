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أوستن: الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية

أخبار دولية
2024-01-29 | 11:47
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أوستن: الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية
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أوستن: الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية

تعهد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الإثنين بأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأميركية، معبرًا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجومًا بطائرة مسيرة أمس الأحد أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين.
 
وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون): "دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا".
 
وأضاف: "لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأميركية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا".

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