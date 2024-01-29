وزير الخارجية القطريّ: دور قطر هو التوسط وليس ممارسة الضغوط

أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال جلسة حوارية، في المجلس الاطلسيّ، في واشنطن، أنّه لا يمكن التنبؤ برد حماس فيما خص عرض بلاده التفاوضيّ.



وقال إنّ دور قطر هو التوسط وليس ممارسة الضغوط على الأطراف.