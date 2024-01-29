جالانت: بدأ العد التنازليّ على حماس

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف جالانت مقتل ربع مقاتلي حركة "حماس".



وأوضح أنّ ربعًا آخر على الأقل، أُصيب، في الوقت، الذي توقع فيه أن يستمر القتال، في غزة، لأشهر.



وقال جالانت، خلال اجتماعه مع قوات، في القرب من حدود غزة: "ربع إرهابيي حماس قُتلوا وما لا يقل عن ربع آخر أًصيبوا."



وأضاف: "بدأ العد التنازليّ عليهم."



وأشار إلى أنه "سيظل هناك إرهابيون وسنقاتل، في بؤر الإرهاب وسيستمر ذلك، لشهور وليس يومًا واحدًا."



وشدّد على أنّه من جهة أخرى، "لا يملك الإرهابيون إمدادات ولا يملكون ذخيرة ولا توجد لديهم تعزيزات".