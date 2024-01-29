هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: اقتراب زوارق من سفينة تجارية قرب اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اقتراب ثلاثة زوارق من سفينة تجارية، قرب اليمن.



وأوضحت الهيئة، في مذكرة استشارية، أنّ الفريق الأمنيّ، في السفينة أطلق طلقات تحذيرية، لردع الزوارق.



وأكّد أنّ السفينة توجهت بعدئذ، بسلام إلى أقرب ميناء.