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باريس نددت بانعقاد المؤتمر في القدس إذ يروّج لإقامة مستوطنات إسرائيلية
أخبار دولية
2024-01-29 | 12:59
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باريس نددت بانعقاد المؤتمر في القدس إذ يروّج لإقامة مستوطنات إسرائيلية
نددت باريس بانعقاد مؤتمر الأحد، في القدس وبأنّه يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية، في غزة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث: "تنتظر فرنسا من السلطات الإسرائيلية أن تندد بوضوح بهذه الأفعال."
وحثّ وزير الأمن القوميّ المنتمي إلى اليمين المتطرف إيتمار بن جفير المستوطنين اليهود على العودة إلى غزة في تجمع حاشد، ما أثار تنديدات الفلسطينيين، الذين قالوا إن كلماته ترقى إلى الدعوة إلى تهجيرهم قسرًا.
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