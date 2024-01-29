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قطر: مقترح للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة سيعرض على حركة حماس

أخبار دولية
2024-01-29 | 13:25
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قطر: مقترح للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة سيعرض على حركة حماس
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قطر: مقترح للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة سيعرض على حركة حماس

قطر: مقترح للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة سيعرض على حركة حماس

أعلن رئيس الوزراء القطري الإثنين عقب لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصريين أنه سيتم عرض مقترح على حماس لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
     
وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود وساطة منذ إندلاع الحرب في 7 تشرين الأول بين إسرائيل وحماس بسبب الهجوم الذي نفذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
     
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني متحدثًا في واشنطن في حدث إستضافه مركز "أتلانتك كاونسل" للبحوث إنه تم إحراز تقدم جيد خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس.
     
وأكد رئيس الوزراء القطري أن الإجتماعات مع مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يطلق بموجبها سراح الرهائن النساء والأطفال أولًا، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.
     
وأوضح أن الأطراف تأمل في نقل هذا الإقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء.

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