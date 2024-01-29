البيت الأبيض: المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة

البيت الأبيض: المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة ولكن لا يزال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن واشنطن تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية بمدة كافية تسمح

بالإفراج عن عدد كبير من المحتجزين.