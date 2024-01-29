واشنطن تدين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين بشأن إعادة الإستيطان في غزة

دانت الولايات المتحدة الإثنين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف خلال مؤتمر للمطالبة بإعادة بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة.وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي في مؤتمر صحافي: "لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يكون هنا تقليص لأراضي غزة".