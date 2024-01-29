وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيتحرك قريبًا جدًا على الحدود الشمالية مع لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبًا جدًا في شمال الدولة العبرية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميًا مع حزب الله.



وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة بأنهم سيغادرون المنطقة للإنتقال إلى الشمال.



وقال غالانت: "سيتحرّكون قريبًا جدًا... إذًا ستعزز القوات في الشمال"، مشيرًا إلى أن جنود إحتياط سيتركون مواقعهم إستعدادًا لهذه العمليات المستقبلية.