المتحدث بإسم البيت الأبيض: لا نسعى إلى حرب مع إيران

أكد المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي الإثنين أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران، من دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم ضرب الأراضي الإيرانية بعدما أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن.



وقال كيربي تعليقًا على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه: "شكل هذا الهجوم تصعيدًا ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب ردًا".