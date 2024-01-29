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بلينكن: هناك أمل حقيقي بالتوصل لإتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة بعد محادثات باريس

بلينكن: هناك أمل حقيقي بالتوصل لإتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة بعد محادثات باريس

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لإتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية وقطر.



وقال بلينكن للصحافيين: "أنجز عمل مهم جدًا وبناء. وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدمًا".