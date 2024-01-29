بلينكن يحذر من أن كل مكاسب أوكرانيا ستكون في خطر إذا توقفت المساعدات الأميركية

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين من أن المكاسب الميدانية التي حققتها أوكرانيا في مواجهة روسيا ستكون في خطر في حال لم يصادق الكونغرس على مساعدات جديدة لكييف.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "من دون المساعدات، ببساطة، كل ما حققه الأوكرانيون وما ساعدناهم في تحقيقه سيكون في خطر".