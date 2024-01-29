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حماس تريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2024-01-29 | 16:41
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حماس تريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار في غزة
حماس تريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار في غزة
أعلن مسؤول رفيع في حماس الإثنين أن الحركة تريد "وقف إطلاق نار شامل وكامل" في غزة، بعدما تطرق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو في تصريح لوكالة فرانس برس" "نتحدث أولًا عن وقف إطلاق نار شامل وكامل وليس عن هدنة مؤقتة".
وشدد النونو، في تصريح أدلى به بعدما عقد في نهاية الأسبوع لقاء في باريس بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للمعارك في القطاع، على أنه حين يتوقف القتال، "يمكن بحث باقي التفاصيل" بما في ذلك الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين لا زالت تحتجزهم حماس.
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