بلينكن يحض الأونروا على التحقيق في إتهامات تطالها لاستئناف دور "لا غنى عنه"

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التحقيق في إتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل، لكنه نأى بنفسه عن الدعوات لوضع حد لعملها.



وقال بلينكن لصحافيين إن "الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورًا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها".



وأضاف: "هذا الأمر يؤكد ضرورة أن تتصدى الأونروا لهذه المسألة بأسرع وأدق ما يمكن".