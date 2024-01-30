الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن سيول "رصدت صواريخ كروز عدة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).



وذكرت الهيئة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة "جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة". وتابعت "نراقب أنشطة كوريا الشمالية من كثب".