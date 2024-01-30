نيوزيلندا تعلق بدورها تمويل الأونروا

علقت نيوزيلندا الثلاثاء بدورها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عقب اتهامات بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة، معتبرا أن "هذه الادعاءات خطرة جدا. من المهم فهمها جيدا والتحقيق فيها".



وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، عمدت الأونروا التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، إلى فصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.