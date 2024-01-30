باريس "تدين" الدعوات لإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة

دانت فرنسا الاثنين تنظيم مؤتمر في القدس شارك فيه عشرات الوزراء الإسرائيليّين وتمّت خلاله الدعوة إلى إعادة بناء مستوطنات إسرائيليّة في غزّة وإلى مغادرة الفلسطينيّين من هذا القطاع.



وقالت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة في بيان "لا يعود إلى الحكومة الإسرائيليّة أن تُقرّر أين يجب أن يعيش الفلسطينيّون على أرضهم".



وأضاف البيان "فرنسا تدين عقد هذا المؤتمر" و"تتوقّع من السلطات الإسرائيليّة أن تدين بوضوح هذه المواقف".



وشدّد البيان على أنّ "مستقبل قطاع غزّة وشعبه سيكون في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

