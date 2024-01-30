غوتيريش يلتقي الثلاثاء المانحين الرئيسيين للأونروا

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء في نيويورك "المانحين الرئيسيين" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي اتُهم 12 من موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 تشرين الأول في إسرائيل، وفق ما أعلن المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش.



وقال ستيفان دوجاريك لصحافيين "على المستوى الشخصي، رُوِّع الأمين العام من الاتّهامات ضدّ موظّفي الأونروا".



لكنّ المتحدّث شدّد على أنّ رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصا إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثّل في أن يتمّ على الأقلّ "ضمان استمرار عمليّات الوكالة بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظّفين المتفانين العاملين في المنطقة".

