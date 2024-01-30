قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية

قُتل ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات خاصة اسرائيلية، داخل مستشفى ابن سينا، في مدينة جنين، في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وإدارة مشفى فلسطينيّ.



وأوضح المدير الطبيّ لمستشفى ابن سينا نجي نزال لوكالة فراس برس، أنّ عناصر قوة مستعربين قاموا بقتل ثلاثة فلسطينيين، بكاتم صوت، في قسم التأهيل، في الطابق الثالث، في المشفى، صباح الثلاثاء.



وحسب نجي، فإن أحد القتلى يُعالج، في المشفى، منذ تشرين اول ولا يقوى على الحركة.



وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بشكل عاجل، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بوضع حد لسلسلة الجرائم اليومية، التي يرتكبها الجيش الاسرائيليّ وتوفير الحماية اللازمة لمراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وذكر الجيش الإسرائيليّ أنه "حيّد" مسلحين من حركة "حماس" كانوا يختبئون، داخل مستشفى ابن سينا، في مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة وأنهم كانوا يخططون لهجوم وشيك.