روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصاروخين في مناطق أوكرانية

أطلقت روسيا إجمالي 35 طائرة مسيرة هجومية وصاروخين موجهين مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العسكرية، في القرب من خط المواجهة ومناطق أوكرانية أخرى، وفق ما أعلن سلاح الجو الأوكرانيّ.



وذكر سلاح الجو على تطبيق تيليجرام، أنّ أنظمة الدفاع الجويّ دمرت 15 من أصل 35 طائرة مسيرة.



ولم يتضح بعد مصير المسيرات، التي لم تُدمّر أو الصاروخين، اللذين قال سلاح الجو إنّ روسيا أطلقتهما من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إس-300.