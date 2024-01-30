الجيش الأوكرانيّ يعلن إسقاط مسيّرات أطلقتها روسيا

أسقطت أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية 15 من المسيّرات الـ35، التي أطلقتها القوات الروسية على أهداف، في مناطق أوكرانية، وفق ما أعلن الجيش الأوكرانيّ.



وكانت روسيا قد أطلقت أيضًا، صاروخين.



وقال سلاح الجو الأوكرانيّ إنّ الطائرات المسيّرة استهدفت منشآت للوقود والطاقة إضافة إلى منشآت مدنية وعسكرية، قرب خطّ الجبهة.

وأعلنت أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين على الأقلّ، في الهجمات.



بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 21 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلًا على أراضي روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في العام 2014، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.