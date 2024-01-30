الحكم بالسجن على رئيس وزراء باكستانيّ سابق

حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام، على ما قالت وسائل إعلامية رسمية ومتحدث باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.



وقال متحدث باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة فرانس برس: "حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس "حزب حركة إنصاف" شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام، في هذه القضية."