الكرملين: التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد والحاجة هي للتهدئة

شدّد الكرملين أنّ التوترات، في الشرق الأوسط، تتصاعد وأنّ هناك حاجة إلى خطوات لتهدئة المنطقة، بدلًا من زعزعة استقرارها.



وأشار في ذلك، إلى رد عن سؤال عن ضربات أميركية محتملة على المصالح الإيرانية.



وتعهد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن بأن تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة كلّها، للدفاع عن قواتها، بعد هجوم بطائرة مسيرة، في الأردن، نفذه مسلحون متحالفون مع إيران.