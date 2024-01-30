الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هنية: حماس في صدد دراسة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-01-30 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هنية: حماس في صدد دراسة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هنية: حماس في صدد دراسة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

تلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مقترحًا لوقف إطلاق النار، بعد محادثات، في باريس، وفق ما أعلن رئيس المكتب السياسيّ لـ"حماس" إسماعيل هنية.

وأكّد أنّ الحركة ستدرس المقترح.

وشدّد هنية على أنّه سيزور القاهرة، لإجراء مناقشات في شأن هذه المسألة.
 
وقال إنّ الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

دراسة

مقترح

إطلاق

النار

LBCI التالي
كندا سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا
الكرملين: التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد والحاجة هي للتهدئة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-28

وفد من حماس يصل القاهرة الجمعة للبحث في مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-13

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: الدعوة لوقف إطلاق النار تخدم حماس ولن نسمح بذلك الآن

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-14

البيت الأبيض: لا ندعم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة لأنه سيفيد حماس ولكننا ندعم فترات هدنة إنسانية

LBCI
أخبار دولية
16:41

حماس تريد وقفًا شاملًا لإطلاق النار في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:03

ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

LBCI
أخبار دولية
09:42

نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
08:50

نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
08:47

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في انفجار بمنطقة بلوشستان الباكستانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:50

نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين

LBCI
صحف اليوم
2024-01-29

الرسائل الدولية للبنان لم تتوقف.. وهذا ما حذّرت منه (نداء الوطن)

LBCI
اخبار البرامج
2024-01-17

بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!

LBCI
منوعات
2024-01-27

زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟

LBCI
أخبار لبنان
05:53

وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:44

ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟

LBCI
أخبار دولية
02:14

قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!

LBCI
أخبار دولية
13:44

في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟

LBCI
رياضة
13:36

مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:41

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني

LBCI
منوعات
13:21

"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!

LBCI
منوعات
12:24

صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!

LBCI
حال الطقس
00:30

طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

LBCI
اقتصاد
02:27

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
00:43

رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
فنّ
08:20

"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

LBCI
خبر عاجل
08:04

التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More