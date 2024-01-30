هنية: حماس في صدد دراسة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

تلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مقترحًا لوقف إطلاق النار، بعد محادثات، في باريس، وفق ما أعلن رئيس المكتب السياسيّ لـ"حماس" إسماعيل هنية.



وأكّد أنّ الحركة ستدرس المقترح.



وشدّد هنية على أنّه سيزور القاهرة، لإجراء مناقشات في شأن هذه المسألة.



وقال إنّ الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكريّ الإسرائيليّ والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.