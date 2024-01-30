كندا سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا

أعلنت كندا أنّها سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا.



ويأتي ذلك، في خطوة بعد نحو أسبوع على مصادقة أنقرة على عضوية السويد، في حلف شمال الأطلسيّ.



وكانت قد حظرت كندا تصدير الأسلحة المخصصة لأغراض عسكرية إلى تركيا، في عام 2021، بعدما خلص تحقيق إلى أنّ أذربيجان استخدمت تكنولوجيا المسيّرات الكندية المصدرة إلى تركيا، في المواجهات مع أرمينيا.