الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كندا سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا
أخبار دولية
2024-01-30 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كندا سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا
أعلنت كندا أنّها سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا.
ويأتي ذلك، في خطوة بعد نحو أسبوع على مصادقة أنقرة على عضوية السويد، في حلف شمال الأطلسيّ.
وكانت قد حظرت كندا تصدير الأسلحة المخصصة لأغراض عسكرية إلى تركيا، في عام 2021، بعدما خلص تحقيق إلى أنّ أذربيجان استخدمت تكنولوجيا المسيّرات الكندية المصدرة إلى تركيا، في المواجهات مع أرمينيا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
سترفع
الحظر
المفروض
صادرات
أسلحة
معيّنة
تركيا
التالي
مسلحون يخطفون 6 طلاب و3 مدرسين في جنوب غرب نيجيريا
هنية: حماس في صدد دراسة مقترح لوقف إطلاق النار في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:34
كندا تعتزم تقديم 40 مليون دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة
آخر الأخبار
09:34
كندا تعتزم تقديم 40 مليون دولار كندي لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة
0
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابةً مباشرة
0
آخر الأخبار
06:43
الخارجية الروسية: نحذر بشدة من نشر الأسلحة النووية الأميركية في بريطانيا
آخر الأخبار
06:43
الخارجية الروسية: نحذر بشدة من نشر الأسلحة النووية الأميركية في بريطانيا
0
آخر الأخبار
05:43
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجبش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
05:43
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجبش الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابةً مباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
0
أخبار دولية
09:42
نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة
أخبار دولية
09:42
نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة
0
أخبار دولية
08:50
نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين
أخبار دولية
08:50
نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين
0
أخبار دولية
08:47
مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في انفجار بمنطقة بلوشستان الباكستانية
أخبار دولية
08:47
مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في انفجار بمنطقة بلوشستان الباكستانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:50
نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين
أخبار دولية
08:50
نتنياهو: إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين
0
صحف اليوم
2024-01-29
الرسائل الدولية للبنان لم تتوقف.. وهذا ما حذّرت منه (نداء الوطن)
صحف اليوم
2024-01-29
الرسائل الدولية للبنان لم تتوقف.. وهذا ما حذّرت منه (نداء الوطن)
0
اخبار البرامج
2024-01-17
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
اخبار البرامج
2024-01-17
بعد هروبها من المنزل نتيجة العنف الأسري... تزوجت من رجل "لطيف" ثم ضبطته في السرير مع صديقتها: وهذه قصة دعاء!
0
منوعات
2024-01-27
زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!
منوعات
2024-01-27
زواج ثم خيانة فتبدّل غريب للأحداث... ما حصل مع هذه المرأة صادم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
0
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
0
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
3
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
4
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
5
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
7
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
8
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More