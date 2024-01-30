مسلحون يخطفون 6 طلاب و3 مدرسين في جنوب غرب نيجيريا

أعلنت حكومة ولاية إيكيتي النيجيرية ان مسلحين خطفوا ستة طلاب وثلاثة مدرسين من مدرسة في الولاية الواقعة بجنوب غرب البلاد مساء أمس الاثنين.



وقالت حكومة ولاية إيكيتي في بيان إن "عملية الخطف الأحدث وقعت عندما كان الطلاب والمدرسون في طريق العودة من رحلة داخلية مساء أمس الاثنين، وتم اختطاف سائق الحافلة أيضا|.



وأضافت الولاية في البيان أن أجهزة الأمن بدأت عملية لملاحقة الخاطفين.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها أو تكشف عن مطالب بخصوص الفدى.

