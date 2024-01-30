شركة إيتا الإيطالية للطيران تستأنف رحلاتها لتل أبيب اعتبارا من آذار

أعلنت شركة إيتا الإيطالية للطيران اليوم الثلاثاء إنها ستستأنف رحلاتها الجوية بين تل أبيب وروما اعتبارا من الأول من آذار، بدءا بثلاث رحلات عودة أسبوعيا.



وأضافت في بيان أن عدد الرحلات الجوية بين مطاري فيوميتشينو في روما وبن جوريون في تل أبيب قد يزيد هذا الصيف "بحسب تطور السيناريو الجيوسياسي".



وتابعت: "كان استئناف الرحلات الجوية بين تل أبيب وروما ممكنا أيضا بفضل التعاون مع السلطات الإيطالية والإسرائيلية، وهو أمر مهم من الناحية الاستراتيجية لشركة إيتا".