منظمة الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا يصرف الإنتباه عن الأزمة الإنسانية في غزة

منظمة الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا يصرف الإنتباه عن الأزمة الإنسانية في غزة

إعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الجدل القائم حول عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 تشرين الأول "يصرف الإنتباه" عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث قتل 26751 شخصًا منذ بداية الحرب.



وقال المتحدث بإسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال إحاطة صحافية يومية في جنيف: "لا يجب أن تمر الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلا إلى صرف الإنتباه عما يحدث فعليًا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة".



وأضاف: "دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض".