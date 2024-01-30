موسكو تدعو إلى نزع فتيل الأزمة بعد الهجوم ضد جنود أميركيين في الأردن

موسكو تدعو إلى نزع فتيل الأزمة بعد الهجوم ضد جنود أميركيين في الأردن

دعا الكرملين الثلاثاء إلى "نزع فتيل" التوتر بعد أن توعدت الولايات المتحدة بالرد على ضربة نسبتها إلى جماعات موالية لإيران وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين قبل يومين.



وقال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافة ردًا على سؤال حول خطر الرد الأميركي على إيران حليف موسكو: "نعتبر أن مستوى التوتر مقلق للغاية وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر".



وأضاف: "إنه السبيل الوحيد لمنع المزيد من النزاعات خاصة في الشرق الأوسط من التوسع بشكل أكبر وتحقيق وقف التصعيد بطريقة أو باخرى".



واستهدف هجوم بطائرة مسيرة الأحد قاعدة لوجستية أميركية في وسط الصحراء الأردنية على الحدود مع العراق وسوريا.



وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة العشرات بحسب الجيش الأميركي.