مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في انفجار بمنطقة بلوشستان الباكستانية

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع في منطقة بلوشستان الباكستانية اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر ضابط كبير في الشرطة.وقال المسؤول إن الانفجار وقع بعد مسيرة حاشدة لحزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك بعد ساعات من الحكم على خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.