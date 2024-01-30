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النخالة: الحركة الفلسطينية لن ننخرط في أية تفاهمات من دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار

النخالة: الحركة الفلسطينية لن ننخرط في أية تفاهمات من دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار



أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيان اليوم الثلاثاء أن "الحركة الفلسطينية لن ننخرط في أية تفاهمات من دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وإنسحاب قوات الإحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلًا سياسيًا واضحًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".