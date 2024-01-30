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نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة

نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة

إستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إطلاق "آلاف" الأسرى الفلسطينيين في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال نتانياهو في كلمة ألقاها في مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة "أود أن أوضح... لن نسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين... لن يحدث أي من هذا".