ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير البريطاني لإبلاغه "احتجاج طهران الشديد لاتهامات" لندن للجمهورية الإسلامية.



وجاء في بيان الوزارة: "في أعقاب استمرار اتهامات النظام البريطاني بحق الجمهورية الإسلامية تم استدعاء سايمون شيركليف السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وتم إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد" دون تحديد سبب الاحتجاج الذي اتى بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية".