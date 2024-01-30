بايدن يقول إنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على الهجوم على جنود أميركيين في الأردن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل جنود أميركيين في الأردن، لكنه لم يتطرق لتفاصيل.



وقال بايدن لصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض إلى جولة انتخابية في فلوريدا إن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.