الحكومة السويدية تعلق تمويل الأونروا

أعلنت وكالة أنباء تي.تي السويدية " أن ستوكهولم ستعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن علقت دول أخرى عدة التمويل بسبب مزاعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس في 7 تشرين الأول على إسرائيل.



ونقلت الوكالة عن يوهان فورسيل وزير التعاون والتنمية الدوليين والتجارة الخارجية السويدي "النقود ستوّجه بدلا من ذلك إلى منظمات إنسانية أخرى".



