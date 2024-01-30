الجيش الإسرائيلي يعلن عن إغراق أنفاق بغزة بالمياه لوقف هجمات حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي انه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض والتي يستخدمها عناصر حماس لشن هجمات على إسرائيل.



وقال الجيش في بيان: "ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس".