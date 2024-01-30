البيت الأبيض يدرس "إجراءات عدة" ردا على الهجوم في الأردن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس اتّخاذ إجراءات "عدة" تتخطى الرد بضربة واحدة، على الهجوم بطائرة مسيّرة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين في الطائرة الرئاسية الأميركية: "من الممكن جدا أن تشهدوا مقاربة متدرجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتّخاذ إجراءات عدة".