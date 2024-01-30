مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في غزة

أبدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قلقه بشأن "الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع" في قطاع غزة، وحثّ جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة سيجريد كاج.



وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضوا بعد أن رفعت كاج تقريرا إلى المجلس خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى منذ تعيينها قبل نحو شهر.