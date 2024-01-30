واشنطن تعيد تفعيل عقوبات على فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته إجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "في غياب التقدم خصوصا في ما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 نيسان 2024".



وأشارت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في مذكرة إلى أنها ستعطي مهلة حتى 13 شباط "لاستكمال أي معاملات جارية" مع "مينيرفين".



وبذلك، تعود الولايات المتحدة عن تخفيف عقوباتها الذي أعلنته عقب الاتفاق المبرم في بربادوس في تشرين الأول 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.



وأعطى هذا الاتفاق فرصة "للطامحين" إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في عدم أهليتهم، وهو ما فعلوه.