أوربان: أوكرانيا تمثل "معضلة كبيرة" لأوروبا

أوربان: أوكرانيا تمثل "معضلة كبيرة" لأوروبا

جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء، قبل يومين من القمة الأوروبية الإستثنائية في بروكسل، رفضه تقديم المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات، معتبرًا أن أوكرانيا تشكل، بعيدًا عن النزاع، "تحديًا كبيرًا" لأوروبا.



وفي ظل غضب المزارعين في أوروبا، وخاصة أمام الواردات الأوكرانية، رأى الزعيم القومي أن "هذه المسألة تظهر إلى أي مدى تمثل أوكرانيا معضلة كبيرة لأوروبا، بعيدًا عن الحرب".



وقال في مقابلة مع مجلة لوبوان الأسبوعية: "علينا أن نكون حذرين للغاية لأن أوكرانيا دولة ضخمة وأن تقاربها أو حتى إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي سيكون له تأثير هائل وكارثي على الإقتصادات الأوروبية خاصة في القطاع الزراعي".



وأوضح أن "إنتاجها أرخص بكثير من إنتاج المزارعين الفرنسيين والمجريين وهذا أمر لا يمكن إحتماله ولا يمكننا المنافسة"، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى "الدفاع عن المصالح الأوروبية ضد الأوكرانية وليس العكس".