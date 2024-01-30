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الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
الكاتب:
ريتا قربان خوري
أخبار دولية
2024-01-30 | 13:13
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الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
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الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
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