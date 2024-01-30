كامرون يعتبر أن الإعتراف بدولة فلسطينية قد يساعد في إنهاء الصراع

شددت الحكومة البريطانية الثلاثاء على أن موقفها بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط لم يتغير بعدما أشار وزير الخارجية ديفيد كامرون إلى أن المملكة المتحدة قد تعترف قريبًا بدولة فلسطينية.



وأشاد السفير الفلسطيني في لندن بتصريحات كامرون لكنها أثارت إنتقادات نواب محافظين قالوا إن الإعتراف المبكر بدولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس على هجومها على إسرائيل.



وشنت إسرائيل الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في 7 تشرين الأول في إسرائيل وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصًا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس إستنادًا إلى أرقام رسمية.



وخطف نحو 250 شخصًا خلال الهجوم وأفرج عن حوالى مئة نهاية تشرين الثاني خلال هدنة. ولا يزال 132 رهينة محتجزين بينهم 28 تفترض إسرائيل أنهم قتلوا.



وتوعدت إسرائيل "القضاء" على حماس التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، وشنت عملية عسكرية واسعة النطاق خلفت 26751 قتيلًا وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.