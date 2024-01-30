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منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا

رأت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة الثلاثاء أنه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل مكان" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي اتهمت إسرائيل عددًا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في إسرائيل.



وقالت سيغريد كاس المنسقة التي عينت مؤخرًا: "لا يمكن لأي منظمة إطلاقًا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".