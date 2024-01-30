كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية

كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية

أعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران أنها علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة، في قرار يهدف إلى عدم "إحراج" الحكومة العراقية.