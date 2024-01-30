إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"

إسرائيل تتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في "أنشطة عسكرية"

إتهمت إسرائيل الثلاثاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.



وقال المتحدث بإسم الحكومة إيلون ليفي في بيان بالفيديو: "الأونروا هي واجهة لحماس. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية والإعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة".

